Una serie di scosse di terremoto sono state registrate nella notte nella Sila e nelle Presila

CATANZARO - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata la scorsa notte, alle 2,50, nel distretto sismico della Sila, interessando l'area a ridosso della città di Catanzaro e della Presila. Il movimento tellurico ha avuto una profondità di 15,9 chilometri e si aggiunge ad una serie di lievi scosse che negli ultimi giorni stanno interessando l'area silana del Catanzarese e del Cosentino, sempre con una magnitudo di poco inferiore a 3.

In particolare sono state quattro quelle registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nelle ultime 48 ore. Non sono state segnalate, comunque, conseguenze per la popolazione o per le cose. Nell'ultima nottata, poco dopo la mezzanotte, un altro terremoto è stato registrato in alto mare, sulla costa tirrenica calabrese, di fronte al Cosentino; il movimento ha avuto magnitudo 2 e non ha prodotto alcun effetto per la popolazione.