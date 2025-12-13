I movimenti tellurici hanno avuto una magnitudo tra 1.3 e 2.8. All’alba la scossa più forte. Non si registrano danni

Torna a tremare la Calabria. Un intenso sciame sismico sta interessando la provincia di Reggio Calabria dove, dalla giornata dell' 11 Dicembre, sono stati registrati 28 terremoti con epicentro a Cardeto. Le scosse hanno avuto magnitudo tra 1.3 e 2.8 con l'evento più forte registrato nelle prime ore dell'alba e precisamente alle 04:43: quest'ultimo ha avuto una magnitudo di 2.8 ad una profondità di circa 14 km ma non si segnalano comunque danni a cose o persone.