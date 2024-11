Torna la paura a Scilla. Un nuovo caso positivo è stato riscontrato dai laboratori dell’Asp. Si tratta di una turista spagnola che soggiornava in un B&b nel piccolo borgo.

Sono già scattati tutti i controlli per verificare la rete dei contatti della ragazza che, ovviamente, essendo in vacanza, si è spostata in zona. Non si abbassa l’attenzione e nel borgo marinaro le forze dell’ordine sono già a lavoro per ricostruire i movimenti.



Da un paio di giorni soggiornava con il compagno a Scilla ma entrambi utilizzavano regolarmente i Dpi con guanti e mascherine. Il fidanzato è risultato negativo al primo test e si è in attesa del secondo. Entrambi sono isolati in quarantena e i contatti al momento accertati ristretti.