I Rotary club di Nicotera Medma e Locri hanno organizzato una tavola rotonda sul tema dello scioglimento dei Comuni e sulle interdittive antimafia.

Secondo i relatori, si tratta di una normativa che non appare adeguata all’attuale situazione delle comunità e produce conseguenze dannose per tutta la collettività. Un problema enorme, quello delle infiltrazioni mafiose, che però non può essere combattuto con la sola azione sanzionatoria. Interrogarsi per aprire un dibattito sulla questione è l’intento dei Club service che hanno organizzato l'iniziativa.



