Dopo mesi di attesa la decisione del Consiglio dei Ministri. Infiltrazioni anche a Petronà, Isola e Cassano

Chiuso per mafia. Dopo mesi di attese e speranze la decisione è arrivata pochi minuti fa. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, ha deliberato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale di Marina di Gioiosa Jonica. Soltanto una settimana fa ai nostri microfoni il sindaco Domenico Vestito aveva annunciato l’invio di una missiva al Ministro dell’Interno Marco Minniti chiedendo tempi brevi per conoscere il verdetto. Vestito, a capo di una lista civica, venne eletto sindaco 4 anni fa con una percentuale bulgara. Per Marina di Gioiosa si tratta del secondo scioglimento per mafia negli ultimi sei anni. Nel 2011 il Comune fu sciolto a seguito dell’operazione “Circolo Formato”, che azzerò l’intera Giunta guidata dall’allora sindaco Rocco Femia.

Oltre al Comune di Marina di Gioiosa, il Consiglio dei Ministri ha sciolto anche i consigli comunali di Lamezia Terme, Cassano allo Jonio, Petronà, Isola Capo Rizzuto. Cinque in totale le amministrazioni sciolte per sospette infiltrazioni mafiose.