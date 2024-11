VIDEO | L’Amministrazione della nota località turistica in provincia Vibo Valentia era già caduta dopo l’arresto del sindaco Gianluca Callipo. Il Governo ha deciso anche la proroga della gestione straordinaria per Casabona e Crucoli

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una Commissione di gestione straordinaria.

Il sindaco Gianluca Callipo è attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dopo l’arresto avvenuto il 20 dicembre scorso nell’ambito dell’inchiesta Rinascita Scott.

Inoltre, su proposta dello stesso Ministro, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno delle amministrazioni comunali, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga per sei mesi dei provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali di Casabona e di Crucoli, in provincia di Crotone.