Cancellate diverse corse tra Reggio Calabria, Catanzaro Lido, Lamezia Terme, Paola e Cosenza. Coinvolti anche alcuni collegamenti a lunga percorrenza verso Bari. Disagi comunque limitati

Disagi al momento limitati, ma diverse cancellazioni stanno interessando i treni regionali e alcuni Intercity in Calabria a causa dello sciopero del personale ferroviario proclamato dai sindacati di base Sgb e Cub. La protesta, legata alla richiesta di rinnovo del contratto, proseguirà fino alle ore 21 di oggi.

Le principali conseguenze dello sciopero si registrano sulle linee ferroviarie regionali, con alcune corse cancellate lungo le tratte che collegano Reggio Calabria con Catanzaro Lido, Lamezia Terme, Paola e, in alcuni casi, anche con altri collegamenti dell'area tirrenica.

Sciopero treni Calabria, cancellazioni sulle linee regionali

Le cancellazioni segnalate nella mattinata riguardano in particolare i collegamenti regionali tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido, oltre alle tratte verso Lamezia Terme e Paola.

Disagi anche sulla linea Paola-Cosenza, dove alcune corse risultano cancellate a causa dell'adesione allo sciopero.

La situazione, tuttavia, resta al momento sotto controllo: i ritardi sono sporadici e non si registra una situazione generalizzata di blocco del servizio ferroviario regionale.

Cancellati anche alcuni Intercity tra Calabria e Puglia

Lo sciopero sta producendo effetti anche sui collegamenti a lunga percorrenza. Alcune cancellazioni interessano gli Intercity sulla tratta Reggio Calabria-Bari, uno dei principali collegamenti ferroviari tra la Calabria e il versante adriatico del Mezzogiorno.

Per chi deve viaggiare nel corso della giornata, è quindi consigliabile verificare lo stato del proprio treno prima di raggiungere la stazione, soprattutto per i collegamenti regionali e Intercity interessati dalla protesta.