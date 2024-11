Braccia incrociate per il 14 gennaio. Così, in una nota sindacale congiunta, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, hanno annunciato l’adesione dell’Amaco allo sciopero nazionale indetto per venerdì. Il primo fermo interesserà la fascia oraria dalle ore 9 alle ore 13. L’avviso è rivolto agli utenti che potranno subire gli effetti del disagio dovuto alla soppressione delle corse.

Il 22 novembre scorso era stato scongiurato lo sciopero di 24 ore del personale Amaco dopo l’interlocuzione tra l’Assessore alla mobilità e ai trasporti Damiano Covelli e il sindaco Franz Caruso con il segretario della Filt Cgil Giovanni Angotti e con il segretario generale della Camera del lavoro di Cosenza Umberto Calabrone. Ma adesso lo spettro di un nuovo stop procede spedito.