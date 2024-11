La strada al momento risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i carabinieri e Anas. Il corpo trascinato dal fiume per qualche metro

È stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale delle Serre per consentire il recupero della salma di un uomo precipitato in un torrente. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'automobilista in transito sull'arteria stradale, nel tratto in uscita tra Chiaravalle Centrale e Cardinale, avrebbe arrestato il mezzo per poi scendere dall'auto.

Probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalle intense piogge l'uomo avrebbe perso l'equilibrio precipitando oltre il parapetto di recinzione e finendo in un torrente. Il corpo è stato rivenuto privo di vita a breve distanza dal luogo della caduta trattenuto da rami e arbusti. Si ipotizza che il decesso sia stato causato dall'impatto con il terreno. Si tratta di un uomo residente a Cardinale di 66 anni.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno eseguito i primi rilievi e ricostruito la dinamica dell'incidente. Personale dell'Anas ha provveduto a bloccare la circolazione in entrambi i sensi di marcia per consentire il recupero delle salma. Sul posto si attende l'arrivo del medico legale e del magistrato di turno.