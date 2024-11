Tragedia nel Catanzarese: un uomo ha perso la vita durante un'escursione alla ricerca di funghi in località Arietta a Petronà.



È accaduto nella tarda mattinata di ieri. L'uomo, 57 anni, si era incamminato da solo lungo un sentiero alla ricerca di funghi. Per cause ancora in corso di accertamento, è scivolato finendo in un burrone.

A nulla sono valsi i soccorsi: al loro arrivo, il 57enne era già deceduto. Dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina per il recupero della salma, poi trasportata fino alla strada principale. Sul posto Suem118 e carabinieri per gli adempimenti di competenza.