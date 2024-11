Dell'uomo di Casabona non si avevano più notizie da ieri. Nelle operazioni impegnati carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico

Nicola Seminario, 77 anni, residente a Casabona, nel Crotonese, risultava disperso da ieri dal territorio di San Giovanni in Fiore dove si era recato alla ricerca di funghi. Questa mattina la drammatica scoperta. Il cadavere è stato trovato dagli uomini della Guardia di finanza. L'uomo sarebbe morto per un malore.

A dare l'allarme ieri sera sono stati i familiari che non vedendolo ritornare a casa hanno allertato le forze dell'ordine. Le ricerche erano iniziate già dalla serata di ieri quando è stata ritrovata l’auto del malcapitato e sono riprese questa mattina. Nelle operazioni impegnati carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino guardia di finanza e speleologico.