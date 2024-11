È stata riconosciuta nel reggino e immediatamente contattata da agenti delle forze dell’ordine che, preso atto delle sue buone condizioni, hanno prontamente avvisato la famiglia del ritrovamento di Stefania Lombardi, la 40enne paolana allontanatasi da casa lo scorso venerdì senza dare notizie.

A dare la buona notizia è stata sua cognata, Paola Malfitano, che nella tarda serata di ieri - sullo stesso social network utilizzato per diffondere l’appello relativo alla scomparsa - ha condiviso un post di questo tenore: «Stefania è stata ritrovata, ringrazio tutti voi per l’aiuto, siete stati veramente in tanti, grazie di cuore».

Come si ricorderà, la giovane si è allontanata da casa venerdì 14 giugno, in mattinata, senza informare alcuno dei suoi familiari riguardo gli spostamenti che avrebbe compiuto nel corso della sua uscita.

Preoccupati dall’ora tarda e dal mancato rientro a casa, i congiunti della donna hanno avviato una prima ricerca in territorio paolano, ritrovando la vettura della 40enne parcheggiata nei pressi della stazione. Da qui l’allarme e poi l’appello ai social, al quale diversi utenti hanno risposto, fornendo indicazioni che avranno avuto senz’altro la loro efficacia per il buon esito della vicenda.