L’anziano, originario di Lappano, è scomparso il 6 aprile scorso. Le ricerche si concentrano nei boschi dell'Appennino paolano

Da domani anche i cani molecolari della Polizia di Stato, coordinati dalla Squadra Mobile di Cosenza, parteciperanno alle ricerche di Damiano Oriolo, di cui non si hanno notizie dal 6 aprile scorso. Le ricerche proseguono senza sosta con battute a largo raggio nella zona in cui e' stata rinvenuta l'autovettura dello scomparso. Quotidianamente - rende noto la Questura - vengono estese le ricerche in uno spettro di azione di decine di ettari. (Agi)