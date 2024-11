Si chiama Francesco De Filippo, ha 52 anni, è residente a Verbicaro e da ieri non si hanno più sue notizie. La sua scomparsa è stata denunciata nella notte ai carabinieri, i quali al momento indagano su un presunto allontanamento volontario.

Al momento della scomparsa, avvenuta nel centro montano del Cosentino, l'uomo indossava un giubbotto blu, un paio di jeans e scarponcini. L'uomo, inoltre, porta occhiali da vista.

L'appello per ritrovarlo

Benché fortemente legato alla sua famiglia, prima di sparire nel nulla non ha lasciato messaggi o lettere per spiegare i motivi del suo gesto. Pertanto, sui social già da diverse ore è stato lanciato un appello per ritrovarlo. «Preghiamo chiunque lo avesse visto - è scritto in un post diventato virale - di contattare immediatamente i carabinieri di Verbicaro(CS) o il 112. Chiediamo massima condivisione». Sulla sua scomparsa indagano i carabinieri della compagnia di Scalea, coordinati dal neo capitano Andre Massari.