Si tratta di Bruno Lacaria, 52enne scomparso da Spadola nella giornata di ieri. L'auto, con all’interno tutti i suoi effetti personali, ritrovata nelle vicinanze di un incrocio all'ingresso del piccolo centro delle Preserre

Le forze dell'ordine stanno scandagliando gli ultimi movimenti attorno alla vita di Bruno Lacaria, il consulente del lavoro di Spadola di cui non si ha traccia da ieri. Gli investigatori stanno cercando di capire se dietro un vita tranquilla, fatta di lavoro e famiglia, ci siano particolari che possano giustificare un allontanamento spontaneo o se dietro la sparizione del professionista ci sia qualcosa di più.



La scomparsa - Bruno Lacaria era uscito da casa come ogni mattina alle 7:25. Classica sosta al bar del paese e poi breve tragitto in auto fino alla vicina Chiaravalle Centrale dove l’uomo è proprietario di uno studio commerciale. Luogo di lavoro che il professionista, però, ieri mattina non ha mai raggiunto. La sua auto è stata trovata nei pressi dell’esercizio pubblico dove era solito fermarsi, chiusa, con all’interno tutti gli effetti personali. Compreso il cellulare. Quel cellulare che ha squillato a vuoto per ore e che ha allarmato la famiglia del 52enne.

Le ricerche - Al momento della scomparsa, Bruno Lacaria, indossava un giubbotto beige, un maglioncino grigio, una camicia azzurra e un pantalone classico. Le ricerche al momento non hanno prodotto nessun risultato e più passano le ore e più l’angoscia cresce nel piccolo comune delle serre vibonesi.

