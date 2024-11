VIDEO | Sono passati sette giorni dalla sparizione dell'allevatore 44enne Massimo Vona. Le indagini dei Carabinieri vanno in due direzioni. Non è escluso l'allontanamento volontario

Sono trascorsi ormai sette giorni dalla scomparsa da Petilia Policastro, nel Crotonese, di Massimo Vona, allevatore di 44 anni, del quale non si hanno più notizie dal 30 settembre scorso. Del caso si è interessata anche la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto" che ha lanciato un appello della famiglia per raccogliere informazioni utili in merito alla sua sparizione. Una famiglia in apprensione che martedì scorso, non vedendolo rientrare, ha allertato subito i Carabinieri petilini che hanno immediatamente fatto partire le ricerche in sinergia con il Comando Provinciale di Crotone che ha attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse. A quanto appreso, le ricerche sarebbero state estese non solo a livello regionale, ma anche nazionale.

Massimo Vona, secondo quanto ricostruito, si sarebbe allontanato da casa dopo pranzo - a bordo della sua autovettura anch'essa non ancora ritrovata - per ritornare a lavoro, ma lì non ci sarebbe arrivato. Non c'è traccia nemmeno del suo cellulare che risulta spento.

Sul fronte investigativo, gli uomini dell'Arma starebbero seguendo due piste: la prima ipotesi conduce all'allontanamento volontario dell'uomo da Petilia Policastro; la seconda, invece, sarebbe indirizzata verso l'ipotesi lupara bianca. Massimo Vona è cugino di Valentino Vona, ucciso nel 2012 al posto del fratello Giuseppe che riuscì a sfuggire all'agguato di 'ndrangheta. Questo omicidio sarebbe una risposta all'uccisione avvenuta un mese prima di Vincenzo Manfreda, considerato boss della cosca locale. Massimo Vona, nonostante qualche piccolo e datato precedente, non sarebbe coinvolto in contesti criminali.