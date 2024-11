VIDEO | Non si sono registrati danni nè a persone o cose. Tempestivo l'intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Scientifica al lavoro per individuare, dalle immagini registrate, gli autori del gesto

Momenti di tensione stamani agli imbarcaderi di Villa San Giovanni tra le tifoserie del Catania e del Cosenza. Come reso noto dalla Questura di Reggio Calabria circa 100 ultras della tifoseria catanese, che viaggiavano a bordo di un pullman e su mezzi propri, e circa 60 del Cosenza a bordo di un altro pullman, in transito, rispettivamente, verso Potenza e Palermo per assistere alla disputa degli incontri di calcio previsti nel pomeriggio odierno, si sono rese protagoniste di alcuni lanci di petardi e pietre.



Gli agenti della Polizia, presenti agli imbarcaderi, hanno però, impedito il contatto tra le due tifoserie, disperdendo gli ultras ed evitando danni a persone e mezzi presenti. Al momento gli agenti della Questura reggina e del commissariato di Villa San Giovanni stanno visionando le immagini registrate dalla Scientifica con lo scopo di individuare i responsabili del gesto.