NurSind Crotone esprime profonda solidarietà all’équipe del 118 di Cirò Marina, rimasta coinvolta nel pomeriggio di venerdì in un grave incidente stradale causato da un’auto che non ha rispettato lo stop.

«Fortunatamente, gli accertamenti medici hanno escluso per l’infermiere e l'autista fratture nelle zone dolenti. L'infermiere ha riportato un trauma facciale con un dente spezzato e contusioni al collo. Anche l'autista ha riportato contusioni alla spalla e alla schiena, mentre si attendono aggiornamenti sul medico di bordo». Questo quanto si legge in un comunicato del sindacato.

«La paziente trasportata sta bene ed è rimasta illesa. Nonostante il forte shock, la gestione dell'emergenza è stata esemplare: sono scattate subito due ambulanze di supporto per assistere tutti – riporta ancora la nota –. Inoltre, lo stesso medico dell'ambulanza incidentata, dimostrando grande lucidità, ha valutato la situazione sul posto e ha fatto rientrare l'elisoccorso (che era stato allertato in un primo momento) per non sprecare inutilmente risorse».

«Il mezzo – aggiunge il NurSind – viaggiava con i lampeggianti accesi. Anche se non era attiva la sirena, questo non cambia la gravità del fatto: chi guida deve prestare sempre la massima attenzione e dare precedenza ai mezzi di soccorso».

«Il NurSind, augurando una pronta guarigione a tutte le persone coinvolte – compresi gli occupanti dell'auto privata –, chiede maggiore rispetto per chi lavora sulla strada per salvare vite umane e garantisce fin da ora pieno supporto medico e legale ai colleghi feriti».