L’impatto sulla statale 18 Tirrenica. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada statale 18 Tirrenica, nei pressi di Praia a Mare (Cs). Per cause in corso di accertamento, due auto si sono tamponate. Due i feriti. Si tratta di un imprenditore di Scalea e di una donna di Praia a Mare. Quest'ultima, che ha riportato alcune fratture, e' stata trasportata d'urgenza nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. (AGI)