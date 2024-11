L’impatto nella centralissima via Galeno. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Indagini sulla dinamica

Un grave incidente si è verificato nella centralissima via Galeno, a Corigliano Rossano, dove un motociclo con a bordo due adolescenti è entrato in collisione con un’automobile. Nello scontro, uno dei ragazzi ha riportato gravi ferite agli arti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Municipale, che è intervenuta prontamente sul posto per effettuare i rilievi necessari.

L’adolescente ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, accorsi in ambulanza per prestare assistenza. Dopo i primi interventi sul posto, il giovane è stato trasportato al vicino ospedale Giannettasio per ricevere le cure urgenti. L’altro ragazzo, seppure scosso, ha riportato ferite meno gravi.

L’incidente ha rallentato la circolazione nella trafficata arteria cittadina.