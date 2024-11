Il più grave è stato trasferito in ospedale con elisoccorso. Sul posto presenti i carabinieri per stabilire la dinamica del sinistro

Un brutto incidente si è verificato questa mattina lungo la statale 106, tra Roccella e Caulonia. A causa dell’impatto, avvenuto tra due auto e un camion, tre persone sono rimaste ferite. Il più grave è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria (non verserebbe in pericolo di vita). Ha riportato lesioni alla prima vertebra cervicale. La prognosi è riservata. Gli altri all'ospedale di Locri (20 giorni di prognosi). Sul posto, oltre ai sanitari del 118, presenti i militari dell’Arma per i rilievi atti a definire l’esatta dinamica del sinistro. i.b.