I giovani a bordo della macchina erano stati trasferiti in ospedale, ma il ragazzo alla guida non ce l'ha fatta. È probabile che alla base dell'incidente ci siano le cattive condizioni della strada

Scontro frontale tra un autobus di linea cittadino ed un'autovettura con a bordo due ragazzi . È successo stamani , attorno alle 8, in contrada Santa Lucia a Corigliano-Rossano, nel centro urbano ausonico. Nello scontro sono rimasti feriti i due giovani a bordo dell'autovettura uno dei quali è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso presso l'ospedale hub dell'Annunziata di Cosenza, mentre l'altro è ricoverato presso il locale spoke di Corigliano Rossano. Il ragazzo alla guida, nonostante i soccorsi, è deceduto nel corso della mattinata.



Nessun ferito invece risulta al momento tra i passeggeri dell'autobus. Ancora al vaglio le dinamiche dell'accaduto, sulle quali stanno operando i Carabinieri della compagnia di Corigliano, diretta dal capitano Cesare Calascibetta . È probabile però che alla base dell'incidente ci siano le cattive condizioni del manto stradale che, nel tratto interessato, è carente di manutenzione da anni. Non si esclude che uno dei due mezzi coinvolti nell'incidente sia finito addosso all'altro proprio per evitare una delle voragini lungo l'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Corigliano-Rossano. L'area dell' incidente rimanere transennata e inaccessibile per i rilievi del caso.