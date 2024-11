Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture. Sul posto i vigili del fuoco e l'elisoccorso

Un grave incidente si è verificato sulla statale 18 in località Acconia di Curinga nel Catanzarese, in direzione Pizzo. Per cause ancora in corso di accertamento, le due autovetture coinvolte si sono scontrate frontalmente. Versa in gravi condizioni F.S., di 62 anni, conducente della Hyundai i10 che è stato trasportato con l’elisoccorso al più vicino ospedale mentre non desta preoccupazione lo stato di salute di G.M. di 25 anni alla guida della Fiat 500.

Sul posto è intervenuto il soccorso stradale della ditta Putrino per rimuovere i mezzi che creavano intralcio alla circolazione. Per diverso tempo la Statale 18 è stata infatti chiusa al traffico. Sul posto sono sopraggunti i vigili del fuoco del distaccamento di Nicastro per estrarre l'uomo dall'auto e l'elisoccorso.

Luana Costa