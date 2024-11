La statale 18 tirrenica è bloccata per un grave incidente stradale verificatosi all’altezza dell’abitato di San Lucido. Secondo quanto si è appreso due veicoli si sono scontrati a forte velocità riportando notevoli danni. Ci sarebbero almeno due persone rimaste ferite. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso giunto da Cosenza. Presenti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa da personale dell’Anas.

Secondo le prime riscostruzioni effettuate le due automobili si sarebbero scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. In entrambi i veicoli viaggiava solo il conducente. Ad avere la peggio è stato un uomo di Cosenza, N.G., 57 anni, trasportato all’Annunziata in elisoccorso. L’altra persona coinvolta, anch’egli di 57 anni, P.F. di Roma, è stato condotto all’ospedale di Paola. Il traffico nel tratto interessato della Statale 18 è stato riaperto con un senso unico alternato per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.