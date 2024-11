Non sarebbero in pericolo di vita. L’impatto nel territorio del comune di Locri

È di 5 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 nel comune di Locri. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, al km101 della 106. Feriti non gravemente gli occupanti della golf, tra cui una bimba di appena 6 mesi. Un po' più grave ma non in pericolo di vita il passeggero della Fiat panda, che ha riportato ferite al volto e contusioni.

I vigili del fuoco, provenienti da Roccella e già impegnati in un altro intervento di soccorso, hanno messo in sicurezza le autovetture. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Ancora in corso i rilievi.