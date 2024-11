Terzo incidente mortale in pochi giorni nel catanzarese. Questa volta lo scontro è avvenuto sulla statale 106 all'altezza di Simeri Crichi. Due le auto coinvolte nel sinistro, una Fiat 600 e una Bmw, che per cause ancora in corso di accertamento sono entrate in collisione. Ad avere la peggio i due passeggeri della Fiat 600, uno morto sul colpo e il secondo trasportato in gravi condizioni all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e deceduto in seguito. A perdere la vita nel tragico impatto un dicianovenne di Catanzaro: Alessio Bianco e Giuseppe Putrone, 18 anni, entrambi di Catanzaro. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del distaccamento di Sellia Marina che hanno messo in sicurezza il tracciato stradale, chiuso al traffico in entrambe i sensi di marcia per diverse ore. Alcune parti delle autovetture a causa della violenza dell'urto sono state ritrovate a decine di metri dal luogo dell'impatto.

Luana Costa