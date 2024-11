I conducenti delle due vetture sono stati trasferiti in ospedale. Un 24enne sarebbe in gravi condizioni. Accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 5.00 circa in via Lucrezia della Valle per incidente stradale. Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale, una Mercedes ed una Volkswagen Passat SW.

A bordo delle auto i soli conducenti, s.m. e s.n., ambedue trasportati presso struttura ospedaliera dal personale medico del Suem118. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere il conducente della Volkswagen, un giovane di anni 24 gravemente ferito. Si è provveduto inoltre alla messa in sicurezza delle vetture e della zona. Chiuso al transito il tratto stradale interessato in attesa della rimozione delle auto. Sul posto Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza circa la dinamica del sinistro.