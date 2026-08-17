La Procura che sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ha incaricato l’equipe di medicina legale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro
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Sarà eseguita oggi o al più tardi domani l’autopsia sul corpo di Domenico Campana, il 26enne che ha perso la vita a Vibo Marina alla vigilia di Ferragosto nel tragico impatto tra imbarcazioni avvenuto nel porto.
La Procura di Vibo, che sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ha conferito l’incarico per lo svolgimento dell’autopsia all’equipe della medicina legale dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, diretta dalla professoressa Isabella Aquila. Gli accertamenti medico legali avverranno nelle prossime ore.