L'incidente è avvenuto nel cosentino, tra i comuni di Mormanno e Laino Borgo. Morto il conducente del mezzo pesante

LAINO BORGO (CS) - Una carambola mortale, l'impatto con te auto e poi contro il guardrail. Infine un volo di 100 metri. Così ha perso la vita il conducente del tir che ieri notte, sul tratto di A3 tra Mormanno e Laino Borgo, è precipitato dal viadotto "Jannello". Per cause ancora in fase di accertamento, il guidatore del mezzo pesante avrebbe perso il controllo, andando a schiantarsi contro tre auto rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale del 118.