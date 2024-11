Il conducente di uno dei due mezzi è stato estratto dalle lamiere e trasferito in ospedale a Crotone

Questa mattina, alle ore 6 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone è intervenuta sulla Statale 106 nel Comune di Isola Capo Rizzuto per un incidente stradale fra due autovetture. Due i passeggeri feriti.

La squadra intervenuta immediatamente ha estratto il conducente di una delle autovetture rimasto incastrato tra le lamiere. Lo stesso è stato consegnato ai sanitari del 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso la struttura ospedaliera di Crotone. Si provvedeva inoltre a mettere l'intera zona in sicurezza. Sul posto presenti i carabinieri per quanto di competenza.