Un incidente stradale si è verificato sulla statale 280, strada di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme, all'altezza del centro commerciale. Due le vetture rimaste coinvolte nel sinistro: una Toyota Aygo e un mezzo compattatore per la raccolta dei rifiuti. Ad avere la peggio l'autovettura alla cui guida c'era una donna trasportata all'ospedale di Lamezia Terme. Da quanto appreso non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno provveduto alla messa in sicurezza nel tracciato.

l.c.