Un brutto incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Locri, lungo via Primo Maggio, nel tratto urbano attraversato dalla Statale 106. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'automobile e uno scooter si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del mezzo a due ruote, finito rovinosamente sull'asfalto a seguito dell'impatto. Scattati immediatamente i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto al centauro, ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza al vicino ospedale di Locri per tutti gli accertamenti ed i trattamenti del caso. Le sue condizioni sono attualmente al vaglio dei medici.

Insieme ai soccorsi sanitari, sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, oltre ad accertare eventuali responsabilità. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell'area e i rilievi delle forze dell'ordine, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente interdetto al transito.