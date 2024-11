In corso d'accertamento le cause dell'impatto. Sul posto un'ambulanza, Anas e carabinieri

Due auto coinvolte, due feriti. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto in serata a Falerna. L’impatto sulla Statale 18, per cause in corso d’accertamento, tra una Renault e una Fiat Punto. Le persone a bordo delle vetture sono state soccorse e trasportate all’ospedale di Lamezia Terme.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, Anas e carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente e ripristinare prima possibile la normale circolazione. Al momento sul tratto stradale si viaggia a senso unico alternato in quanto la corsia sud è occupata dai veicoli coinvolti nello scontro.