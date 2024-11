L’incidente, avvenuto in località Santa Rosa, ha coinvolto una Fiat Panda e una Ford Focus. L'uomo, già in gravi condizioni, è deceduto in ospedale

Una fatale distrazione, poi l’impatto terribile, uno schianto violentissimo tra una Focus ed una Fiat Panda, tale da spezzare la vita di un uomo, Antonio Panza, 74 anni di Castiglione Cosentino, molto conosciuto nell’area urbana per aver ricoperto in passato il ruolo di direttore dell’Enaip, l’Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale e per i suoi diversi incarichi negli uffici della Regione Calabria. Gravemente ferito il fratello Ettore Panza. I due erano a bordo della Panda.

Avevano appena effettuato rifornimento in questo distributore quando, uscendo dalla stazione di servizio, non si sono accorti del sopraggiungere della Focus, lungo Via Sant’Umile da Bisignano, in contrada Santa Rosa a Rende. La collisione è stata inevitabile. La Focus ha sfondato una recinzione ed è finita fuori strada. Le persone a bordo, un uomo di 35 anni, C.F., ed il figlio dodicenne, hanno riportato ferite non gravi, medicate all’Annunziata. Ma subito è apparsa disperata la situazione di uno degli anziani fratelli. Immediato il soccorso dei sanitari del 118 ed il trasporto in codice rosso in ospedale dove però Tonino Panza è deceduto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Salvatore Bruno