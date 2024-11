Incidente stradale nel territorio comunale di San Calogero. Per cause ancora in corsoi di accertamento, due auto – una Fiat Punto ed una Bravo – si sono scontrate frontalmente all’uscita di una curva. In una delle auto stavano viaggiando tre persone: marito, moglie ed un nipote. Proprio quest’ultimo ha riportato le ferite più serie unitamente al conducente dell’altra auto, di Rombiolo, coinvolta nel sinistro. Per uno dei feriti si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per un trasferimento all’ospedale di Catanzaro. L’altro ferito è stato invece portato all’ospedale di Vibo. Sul posto si sono portati i carabinieri della locale Stazione per i rilievi e l’avvio delle indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità.