Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno estratto dai veicoli le persone coinvolte, poi soccorse dal personale del Suem 118 e trasferite in ospedale

Incidente stradale a Catanzaro nei pressi della Cittadella regionale. Lo scontro tra due vetture, un Piaggio Porter e una Lancia Y. Tre le persone ferite di cui una in gravi condizioni.

L’impatto su viale Europa Sp 48. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale. L’intervento è valso a estrarre le persone incastrate che sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale nonché alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Al momento la strada è interdetta al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso.