Rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la Statale 107 tra Cosenza e Paola, nei pressi dello svincolo di San Fili, per un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli: un'Alfa Romeo ed un furgone. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati, fortunatamente senza causare conseguenze ai due passeggeri che se la sono cavata con lievi contusioni. Sul posto il personale Anas per la regolamentazione del traffico e della Deam Sud per il ripristino della carreggiata.

