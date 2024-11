L’incidente è avvenuto sulla strada statale 106 a Cirò Marina, nel Crotonese. Il bilancio è di un morto e due feriti.

La strada statale 106 nuovamente protagonista dell’ennesimo tragico incidente. Non ce l'ha fatta il 29enne di Torre Melissa, Francesco Dati. Il giovane era alla guida di un Suv Wolkswagen Tuareg che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone Iveco Daily sul quale viaggiavano altre due persone, rimaste ferite e trasportate in ospedale. Mentre il traffico risulta momentaneamente bloccato, i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.