La coordinatrice regionale di Forza Italia in merito alla pena inflitta all’ex governatore: «Una brutta pagina per la giustizia italiana»

«La condanna inflitta a Peppe Scopelliti è un orrore giuridico. Quattro anni e sette mesi per falso in atto pubblico, per la redazione del bilancio comunale, inflitti a un sindaco è una decisione che non ha precedenti nel nostro Paese». Lo dichiara Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia, in riferimento alla pena inflitta, in via definitiva, all'ex sindaco di Reggio Calabria ed ex governatore regionale. «Nel prendere atto di una sentenza definitiva, non possiamo però non esprimere - dice ancora - il dissenso verso una condanna che ci appare ingiusta, che costituisce un Vulnus fra la funzione amministrativa e quella politica coì come delineata dalla legge Bassanini. È pertanto una brutta pagina per la giustizia italiana quella che si è scritta».