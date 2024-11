Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri a Tiriolo. I militari, con l'ausilio dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria e dell'ottavo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, hanno individuato la piantagione con circa 150 piante dell'altezza media di oltre due metri, già sufficientemente mature e pronte per essere immesse a breve sul mercato della droga.



Gli arbusti, previa campionatura per gli esami tossicologici previsti, sono stati estirpati e distrutti. Nei giorni scorsi a seguito dei rastrellamenti effettuati dai carabinieri nella zona erano state scoperte e distrutte altre piantagioni per un totale di 1.200 piante.