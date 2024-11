Sequestrate oltre 2000 piante. Lo stupefacente avrebbe fruttato un guadagno di oltre 3 milioni di euro

A seguito di un’attività antidroga, la Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nei giorni scorsi, ha individuato, in località Falla del Comune di Filogaso, occultata tra alberi di alto fusto e difficilmente raggiungibile attraverso piante di rovi e di macchia mediterranea, una coltivazione illegale, su un’area di oltre 3000 metri quadrati, con oltre 2000 piante di cannabis indica dell’altezza variabile tra un metro e mezzo e due metri.

Dopo tale rinvenimento, l’Autorità Giudiziaria competente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, ha provveduto all’estirpazione delle piante di canapa indiana e all’immediata distruzione. Le coltivazioni, a fioritura completa, avrebbero prodotto oltre 1 tonnellata di marijuana. Lo stupefacente, una volta essiccato ed immesso sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 3 milioni di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle sono ancora in corso per individuare i responsabili dell’attività illecita.