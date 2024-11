Le piante, circa 100, erano poste a dimora su più terrazzamenti in una porzione di terreno di circa 200 mq, delimitata da recinzione e dotata di un articolato sistema di irrigazione

I Carabinieri di Bagnara Calabra, insieme a quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato e posto ai domiciliari Domenico Furina, di 59 anni, e Antonino Romeo (36), entrambi già noti alle forze dell’ordine, per coltivazione di sostanza stupefacente. I militari, in particolare, hanno scoperto in località Pellegrina, un appezzamento di terreno con 100 piante di canapa indiana dall’altezza media di circa 3 metri poste a dimora su più terrazzamenti in una porzione di terreno di circa 200 mq, delimitata da recinzione e dotata di un articolato sistema di irrigazione. Gli investigatori si sono appostati sorprendendo Furina e Romeo mentre cercavano di avvicinarsi alla piantagione, nascosta tra la fitta vegetazione. Sul posto sono stati trovati attrezzi agricoli di vario tipo ed altro materiale utilizzato per irrigare la piantagione.