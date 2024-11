Cronaca

Scoperta piantagione di marijuana in una casa non abitata di Nicotera

Una vasta piantagione di piante di marijuana è stata scoperta e sequestrata, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia a Nicotera, in un posto del tutto inusuale: infatti, la coltivazione della droga non era stata impiantata, ma su un terrazzo di una casa popolare non abitata, dove le piante venivano fatte crescere in una sorta di serra.