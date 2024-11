Grazie ad un elicottero la Guardia di Finanza è riuscita ad individuare l’esatta posizione delle aree utilizzate per le piantagioni. Rinvenuti a poca distanza anche i materiali utili alla coltivazione

Il reparto aereonavale della guardia di finanza di Vibo Valentia e il gruppo della guardia di finanza di Locri hanno scoperto e sequestrato 5 piantagioni di marijuana nel territorio di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria.

Grazie all'ausilio di un elicottero, i finanzieri sono riusciti a individuare e raggiungere, con notevoli difficoltà, l'esatta posizione delle aree utilizzate per le illecite piantagioni. Le piante di cannabis indica, in gran parte in piena fase di maturazione, erano state abilmente sistemate su porzioni di terreno demaniale lungo i versanti di tre distinte colline, di difficile accesso per la presenza di rilevanti dislivelli e crepacci nonché di alta vegetazione e rovi che occultavano la vista sia dall'alto che da terra, oltre ad impedirne il passaggio.



Complessivamente sono state sottratte alla criminalità e sequestrate 945 piante di canapa indiana della qualità indica e della più potente "skunk".

Nelle immediate adiacenze dell'area sono stati rinvenuti materiali utili alla coltivazione, tra cui tre impianti di irrigazione con 1.600 metri di tubo, 823 gocciolatoi e 130 chili di concime. La Procura di Locri ha disposto la distruzione delle piante a mezzo fuoco. Le coltivazioni una volta essiccate e immesse sul mercato avrebbero fruttato un guadagno di circa 1.800.000,00 di euro. Le indagini proseguono per accertare i responsabili dell'attività illecita.