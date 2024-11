Il rifugio, di un metro e mezzo di lunghezza per 1,8 di larghezza, si trovava nella cantina al piano terra di una abitazione

I carabinieri di Reggio Calabria, durante una perquisizione domiciliare, hanno scoperto un bunker in una abitazione di Platì. Il rifugio, di un metro e mezzo di lunghezza per 1,8 di larghezza, si trovava nella cantina al piano terra ed era provvisto, per l’accesso, di un blocco di cemento che, azionato a mano, scorreva su dei binari in ferro. Il locale è stato sottoposto a sequestro mentre un 59enne del posto, B.D., è stato denunciato per abusivismo edilizio.