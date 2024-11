Disposta dalla Procura l'autopsia sul corpo dell'uomo per individuare le cause del decesso

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio nelle campagne di Lamezia Terme. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, di nazionalità indiana, doveva essere deceduto da almeno due giorni. S.K., da tempo viveva a Lamezia lavorando saltuariamente nelle campagne. Il cadavere è stato ritrovato riverso in una pozza d'acqua in una campagna vicina alla sua abitazione, dove viveva da solo. Non sarebbe stato riscontrato nessun segno di violenza sul corpo dell'uomo. Il procuratore Marta Agostini ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte.