Una bombola da campeggio è esplosa in un'abitazione di Catanzaro. Lo scoppio ha provocato ustioni al volto e alle braccia di un uomo, il suo cane è morto, forse, per lo spavento

Catanzaro - Un forte boato. Le fiamme. Lui si ustiona al volto e alle braccia e il cane muore di spavento. L'incidente domestico, che poteva avere gravi conseguenze, si è verificato oggi, nel quartiere Sant'Antonio a Catanzaro. Forse una fuga di gas ha causato l'esplosione di una bombola da campeggio. Il ferito, un uomo di Catanzaro, è stato soccorso ed accompagnato in ospedale, dove i sanitari gli hanno diagnosticato delle ustioni alle braccia e al viso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Mentre p er il cane non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco giunti sul posto per la messa in sicurezza dell'abitazione, lo hanno trovato esanime nella cucina dove è avvenuta l'esplosione.