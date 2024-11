Sarebbe stato causato da una fuga di gas fuoriuscito da una bombola usata per alimentare la cucina dell'abitazione lo scoppio che ha causato un incendio in una villetta turistica all'interno del villaggio Borgo Roseto a Roseto Capo Spulico, sull'alto Jonio cosentino. Il complesso turistico, composto da vilette a schiera, non è allacciato alla rete del metano.

All'interno dell'abitazione erano presenti una giovane donna ed il figlio di circa 5 anni, che vi si erano da poco trasferiti. I due sono rimasti illesi.

Per domare le fiamme sono inervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari (Cosenza) e Policoro (Matera). L'incendio è stato preceduto da una deflagrazione che ha danneggiato sia il piano rialzato che il primo piano dello stabile, rendendo inagibile l'abitazione.