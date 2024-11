Paura questa mattina tra Reggio e Messina. Alle 8.17 si è registrata una scossa di maglitudo 3.1 della scala Richetr con epicentro nelle acque dello Stretto. Non si sono registrati danni a persone o a cose.

Reggio Calabria – Una scossa di terremoto ha fatto da sveglia alle popolazioni di Reggio e Messina. Intorno alle 8.17 infatti di oggi una scossa di magnitudo 3.1. della scala Richter con epicentro nello acque dello Stretto davanti a Galati Marina e il centro di Reggio è stata avvertita nitidamente dai due territori. La profondità del sisma, fanno sapere dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stata di 10.9 km.



Nessun danno registrato a cose o a persone ma un po' di paura soprattutto per chi si trovava ai piani alti. I dirigenti scolastici di alcune scuole del centro cittadino di Reggio Calabria hanno deciso di mettere in atto il piano di evacuazione in caso di terremoto. Per questo motivo, soprattutto nelle zone vicino ai plessi scolastici interessati, si sono verificati disagi alla circolazione, che lentamente sta tornando alla normalità. Si prevedono delle lievi repliche nei prossimi giorni, ma tutto rientrerà , fanno sapere dall’ INGV, nella normalità. Le future scosse saranno quindi strumentali e alcune non verranno neanche percepite.