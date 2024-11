Secondo gli investigatori, il calciatore Giuseppe Sculli, avrebbe avuto contatti con membri dell’organizzazione romana. Pare abbia incontrato Carminati in persona

Il calciatore calabrese Giuseppe Sculli, nipote di Peppe Morabito, uno dei mammasantissima del reggino, entra a pieno titolo negli atti dell’inchiesta “Mondo Di Mezzo”. Secondo gli investigatori Sculli si sarebbe incontrato diverse volte con Giovanni De Carlo, fedelissimo di Massimo Carminati. I due, sempre secondo il rapporto dei Ros, sono stati avvistati più volte in ristoranti di lusso della capitale. Ma i rapporti del calciatore con la cupola romana non finiscono qui. Pare, infatti, che abbia, almeno una volta, incontrato Carminati in persona.



Sembrerebbe che il 19 marzo 2012, Sculli abbia incontrato a Roma Massimo Papola, massaggiatore della Lazio. Il massaggiatore è stato avvistato a bordo di una smart, smart nella quale in passato era stato fermato proprio Carminati. I motivi dell’incontro sono al vaglio degli investigatori.



Sculli, comunque, non è un volto sconosciuto alla giustizia. Il calciatore, infatti, è coinvolto nell’inchiesta sul calcio scommesse ma è la sua stessa famiglia ad avere avuto grossi problemi con la legge. Oltre ad essere nipote del mammasantissima, suo padre, Francesco Sculli, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Metropolis” per aver favorito i clan Aquino e Morabito nel progetto di cementificazione della costa jonica calabrese.